أسهم أوروبا ترتفع بعد انفراجة فى خلاف ميركل بشأن الهجرة

رويترز

ارتفعت الأسهم الأوروبية فى التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعد أن سوى المحافظون بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل نزاعا بشأن الهجرة، وهو ما قدم الدعم للمستثمرين القلقين من أن حربا تجارية تقودها الولايات المتحدة قد تخرج النمو العالمى عن مساره.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.2%، فيما حقق المؤشر داكس الألمانى أفضل أداء ليرتفع 0.6%، وهدد خلاف بشأن الهجرة بالإطاحة بالائتلاف الحكومى الهش بزعامة ميركل، لكن حدثت انفراجة مساء أمس الاثنين، بعد أن تخلى وزير داخليتها المتمرد عن تهديده بالاستقالة.

وعوضت الأسهم الآسيوية، التى واصلت انخفاضاتها الكبيرة الليلة الماضية فى الصين على وجه الخصوص، بعض خسائرها قبل بدء تعاملات الأسهم الأوروبية مما ساهم فى استعادة الثقة، وينتاب القلق الأسواق المالية الصينية قبل موعد نهائى يحل فى السادس من يوليو، حين من المقرر أن تفرض الولايات المتحدة رسوما على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار وهو ما هددت بكين بالرد عليه بفرض رسوم مماثلة على سلع أمريكية.

وانخفضت أسهم جلينكور للتعدين 8.5% بعد أن قالت إن وحدة تابعة لها تلقت طلب استدعاء من وزارة العدل الأمريكية، واستقرت أسهم سوسيتيه جنرال وارتفع سهم كومرتس بنك 0.4% بعد أن وافق الأخير على بيع أنشطته لأسواق الأسهم والسلع الأولية إلى البنك الفرنسى.