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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 06:29 م
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أسعار النفط اليوم الثلاثاء 3-7-2018 برنت يسجل 77.80 دولار للبرميل

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 05:14 م
أسعار النفط اليوم الثلاثاء 3-7-2018 برنت يسجل 77.80 دولار للبرميل النفط - أرشيفية
كتب أحمد أبو حجر
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 3-7-2018، حيث ارتفع خام القياس العالمى مزيج برنت 50 سنتا ليصل إلى 77.80 دولار للبرميل، فيما قفز الخام الأمريكى 90 سنتا أو 1.2 % ليصل إلى 74.84 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014، قبل أن يقلص مكاسبه ليصل إلى 74.74 دولار مسجلا زيادة قدرها 80 سنتا.

ويأتى ارتفاع أسعار النفط العالمية بعدما أعلنت ليبيا حالة القوة القاهرة فى بعض صادراتها من الخام، بينما ساهم فقد إمدادات كندية فى رفع سعر الخام الأمريكى لأعلى مستوى فى ثلاثة أعوام ونصف العام.

تضرر الإنتاج فى كندا وليبيا

وتضرر الإنتاج فى منشأة الرمال النفطية الكندية البالغة طاقتها 360 ألف برميل يوميا فى سينكرود قرب فورت مكمورى بألبرتا نتيجة عطل كهربائى الشهر الماضى ومن المرجح أن يستمر توقفها طوال شهر يوليو مما قد يساهم فى تراجع المخزونات الأمريكية.

وقدر مسح لرويترز أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت للأسبوع الرابع على التوالى بنحو 3.3 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى 29 يونيو.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا حالة القوة القاهرة فى تحميلات ميناءى الزويتينة والحريقة يوم الإثنين، مما نتج عنه خسائر فى الإنتاج بلغ إجماليها 850 ألف برميل يوميا.

وقال حسين سيد كبير محللى السوق فى إف.إكس.تي.إم للسمسرة فى العقود الآجلة ”يبدوا أن من يراهنون على صعود النفط عادوا للسوق بعدما أوقفت ليبيا صادرات النفط من ميناءين رئيسيين“.

وتابع ”إذا لم يعود نفط ليبيا سريعا إلى السوق فسيكون اختبارا مهما لطاقة أوبك الفائضة لاسيما فى ظل توقعات بتراجع إنتاج فنزويلا وإيران بشكل كبير خلال الشهرين المقبلين“.وأظهر مسح أجرته رويترز ونشرت نتائجه أمس الاثنين أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 32.32 مليون برميل يوميا فى يونيو ، بزيادة 320 ألف برميل يوميا عن مايو . وإجمالى الإنتاج فى يونيو هو الأعلى منذ يناير 2018.

السعودية مستعدة لاستخدام طاقة إنتاج النفط الاحتياطية عند الحاجة

قال بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) الرسمية إن مجلس الوزراء السعودى أكد يوم الثلاثاء استعداد المملكة لاستخدام طاقتها الإنتاجية الاحتياطية من النفط للحفاظ على توازن السوق واستقرارها، وقال البيان إن المملكة مستعدة ”لاستخدام طاقتها الإنتاجية الاحتياطية عند الحاجة للتعامل مع أى متغيرات مستقبلية فى معدلات العرض والطلب على البترول وبالتنسيق مع الدول المنتجة الأخرى.

أدنوك: بمقدورنا زيادة إنتاج النفط بمئات الآلاف من البراميل يوميا

قالت شركة بترول أبوظبى الوطنية (أدنوك) يوم الثلاثاء إن بمقدورها زيادة إنتاج النفط بمئات الآلاف من البراميل يوميا إذا كان ذلك ضروريا لتخفيف أى نقص محتمل للمعروض فى السوق العالمية.

وقالت الشركة، التى تديرها الدولة، فى بيان إنها تظل على مسار زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 3.5 مليون برميل يوميا بحلول نهاية 2018 من نحو 3.3 مليون برميل يوميا فى الوقت الحالى.

وقال مصدران بقطاع النفط إن دولة الإمارات العربية المتحدة ضخت 2.87 مليون برميل يوميا فى يونيو ، وهذا يعنى أن البلد العضو فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لديه القدرة على زيادة الإمدادات بنحو 400 ألف برميل يوميا إذا أنتج بطاقته الكاملة الآن، مع إمكانية إضافة حوالى 200 ألف برميل أخرى بنهاية العام.


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