أسعار العملات اليوم الثلاثاء 3-7-2018 وتراجع اليورو والاسترلينى

كتبت- دانه الحديدى

تباينت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء، الموافق 3-7-2018، حيث استقرت أسعار الدولار والريال السعودى، فيما تراجعت أسعار اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى.

وحرصا من "اليوم السابع" على متابعة أسعار العملات وما يطرأ عليها من تغيرات أمام الجنيه المصرى، ننشر أسعار أهم العملات العربية والأجنبية فى عدد مختلف من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، خاصة سعر الدولار، نظرا لأنه من أهم العملات النقدية على المستوى الدولى، ومن أكثرها تغيرا.

الدولار فى مصر

واصل الدولار استقراره مقابل الجنيه المصرى اليوم، مسجلا فروقا طفيفة من بنك لآخر، وجائت أسعاره كالتالى..



الدولار اليوم

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.83 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، وبلغ فى آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 20.66 جنيه للشراء، و 20.84 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

انخفض سعر الجنيه الاسترلينى اليوم مقابل الجنيه المصرى، وبلغ فى آخر تحديثات البنك الأهلى، 23.31 جنيه للشراء، و 23.52 جنيه للبيع.



سعر صرف الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم، بالغا 58.72 للشراء، و59.10 جنيها للبيع، بحسب آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، بالغا 4.74 جنيه للشراء، 4.76 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



الجنيه المصرى

الأصول العقارية: دفع 118 مليون جنيه للعاصمة الإدارية أغسطس المقبل

كشفت المهندسة فتحية شتيوى رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أنه تم توقيع عقود مشروع العاصمة الإدارية مع اللواء أحمد عابدين وجارى تنفيذ التصميمات، لافتة أنه تم دفع القسط الأول 118 مليون جنيه فى أغسطس 2017، وسيتم سداد القسط الثانى فى أغسطس 2018.

وقالت فتحية شتيوى لـ"اليوم السابع"، إنه بعد دراسة تكاليف المشروع سيتم تحديد الأسعار خاصة أن شركات المقاولات تطالب بزيادة مستحقاتهم 15% بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار المحروقات.

وأضافت أنه سيتم تنفيذه خلال 3 سنوات، لافتة أنه تم تأسيس شركة للمشروع برأس مال 650 مليون جنيه، وبالفعل تسلمنا قطعة الأرض رقم " 9G2" حوالى 50 فدانا قيمتها 680 مليون جنيه وتبلغ استثمارات المشروع 2.2 مليار جنيه.