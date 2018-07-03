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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 11:35 ص
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فى أقل سعر من أكتوبر 2017..

أسعار الذهب تتراجع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 11:05 ص
أسعار الذهب تتراجع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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سجلت أسعار الذهب تراجعا جديدا بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بلغت قيمته جنيهين لكل عيار فى سوق الصاغة، ليبلغ سعر الذهب عيار 21 حوالى 626 جنيها للجرام حتى الآن، وهو أدنى سعر للذهب منذ أكتوبر 2017 .

أسعار الذهب شهدت موجة من الانخفاض على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، لتسجل أوقية الذهب انخفاضات كبيرة لتبلغ 1245 دولار حتى الآن، وهو الأقل منذ 6 أشهر بسبب اقبال المستثمرين على الدولار.

 

سعر الذهب اليوم فى مصر:

عيار 18: 536 جنيها

عيار 21: 626 جنيها

عيار 24: 715 جنيها

الجنيه الذهب: 5008 جنيها

الأوقية: 1245 دولار.

أسعار الذهب فى مصر قد تشهد بعض التفاوت من تاجر إلى آخر لكن تفاوت غير مؤثر فى السعر، فنجد زيادة فى سعر الجرام بقيمة جنيه واحد، أو يقل سعر جرام الذهب جنيه واحد، ولا يوجد أى تفاوت ملحوظ فى أسعار الذهب بسوق الصاغة لارتباطها بسعر الذهب عالميا، وهذا التفاوت والاختلاف لا يظهر فى السعر النهائى للجرام.

 

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.


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