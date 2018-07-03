أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 3-7-2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 3-7-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين من الأفراد المصريين، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 993 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 910.933 مليار جنيه.

البورصة تربح 993 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين من الأفراد المصريين، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 993 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 910.933 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 377 مليون ورقة مالية بقيمة تتجاوز 871 مليون جنيه عبر تنفيذ 22 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 81.45% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 14.57%، والعرب على 3.97% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.41% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.58%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العربية والأجنبية والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 14.6 مليون جنيه، 11.1 مليون جنيه، 29.5 مليون جنيه، 3.5 مليون جنيه، 47.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 106.1 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 16421 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 2762 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 16558 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 807 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2064 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.10% ليصل إلى مستوى 465 نقطة.

وارتفعت أسهم 91 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 41 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

اختيار محمد سيد رئيسا لبورتو

وافق مجلس إدارة بورتو جروب، على اختيار محمد سيد محمد عبدالرازق رئيسا لمجلس إدارة وعضوا منتدبا للمجموعة خلفا للدكتور محمد المكاوى الذى تقدم باستقالته لإرتباطة بظروف خاصة.

والجدير بالذكر أن محمد سيد محمد عبدالرازق كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة محموعة عامر منذ تأسيسها وأشرف بنفسه على القطاع العقارى بالمجموعة لعدة سنوات ثم انتقل بعد الانقسام نائبا لرئيس مجلس إدارة بورتو جروب إلى أن تم اختياره بالأمس رئيسا للمجموعة.

القلعة تتخارج من بنبان

أعلنت اليوم شركة القلعة، وشركة كومباس إنفستمنت، وهى شركة رائدة فى نشاط الاستثمار، عن إتمام بيع شركة بنيان للتنمية والتجارة (بنيان) المملوكة بالكامل لشركة Mena Home Furnishings التابعة للقلعة لصالح شركة كومباس .

تعمل شركة بنيان فى مجال تطوير المشروعات العقارية المتخصصة كما تمتلك مشروع ديزاينبوليس مول، وهو المركز التجارى الحائز على العديد من الجوائز الدولية. وقد قام بيت التصميم المعمارى الشهير Skidmore, Owings and Merrill بتصميم ديزاينبوليس مول الذى يقع على مساحة 117 ألف متر مربع بمدينة الشيخ زايد غرب القاهرة. وسوف تقوم شركة كومباس بتحويل المركز التجارى الذى يبلغ طوله حوالى 1 كم ويشمل ما يقرب من 300 متجر إلى مساحة تجارية متعددة الاستخدامات تضم مختلف الأنشطة التى تلائم نمط الحياة الحديثة، ومن بينها متاجر التجزئة والمطاعم والمساحات الإدارية والمنطقة الترفيهية لجميع أفراد العائلة.