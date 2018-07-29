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الأحد، 29 يوليه 2018 11:47 م
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988 مصريا من العاملين فى قطر يصلون القاهرة عبر مطارات الأردن والكويت ولبنان

الأحد، 29 يوليه 2018 10:28 م
988 مصريا من العاملين فى قطر يصلون القاهرة عبر مطارات الأردن والكويت ولبنان مطار القاهرة
كتب محمد طنطاوى
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وصل إلى مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد 988 مصريا من العاملين فى دولة قطر قادمين عبر مطارات الكويت والأردن ولبنان وهى أقرب النقاط التى تقوم مصر للطيران بتسيير رحلات إضافية بها لتسعيل عودة المصريين الراغبين فى قضاء إجازاتهم بمصر بعد قرار السلطات المصرية وقف الحركة الجوية مع قطر.
 
وقامت الشركة الوطنية مصر للطيران بتسيير 6 رحلات دولية إلى دول الجوار القطرى فى إطار مسئوليتها الوطنية وواجباتها نحو المصريين داخل وخارج لاستيعاب ونقل المصريين العاملين فى قطر والمتواجدين فى مطارات بيروت وعمان والكويت، حيث تم تسيير رحلتين من مطار الكويت ورحلتين من مطار عمان ورحلتين من مطار بيروت وكان على متنهم 988 من المصريين العائدين من قطر بنسبة امتلاء بلغت نحو 98 ‎%‎. 
 
الجدير بالذكر أن مطارات الكويت وعمان وبيروت هى أقرب نقطة للدوحة ويقوم المصريين العاملين فى قطر من الراغبين في العودة لقضاء إجازاتهم بالسفر إلى هذه الدول وتنقلهم مصر للطيران إلى القاهرة.
 
 

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