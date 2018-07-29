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5 معلومات عن فوائد مشروع قناطر أسيوط الجديدة فى الزراعة والكهرباء

الأحد، 29 يوليه 2018 04:30 ص
5 معلومات عن فوائد مشروع قناطر أسيوط الجديدة فى الزراعة والكهرباء قناطر أسيوط الجديدة
كتبت أسماء نصار
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تواصل وزارة الموارد المائية والرى، تنفيذ الاستعدادات النهائية لافتتاح مشروع قناطر أسيوط الجديدة، الأربعاء من الأسبوع المقبل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وفى التقرير التالى نرصد أهم المعلومات عن القناطر الجديدة ومميزاتها لمحافظات الوجه القبلى، بعد انتهاء العمر الافتراضى للقناطر القديمة التى تم تشييدها بين عامى 1898 و 1903، وكانت عبارة عن مجموعة سدود على نهر النيل فى مدينة أسيوط بصعيد مصر ، تم تصميمها من قبل المهندس البريطاني الشهير السير ويليام ويل كوكس الذى صمم و بنى سد أسوان

1- تخدم زمام  مليون وستمائة وخمسون ألف فدان فى 5 محافظات، بما يعادل نحو 20 % من المساحة المنزرعة بمحافظات الجمهورية.

2- إنشاء محطة لتوليد طاقة كهرومائية نظيفة، من خلال 4 تربينات، توفر نحو 15 مليون دولار سنوياً .

3- إنشاء كوبرى علوى، يربط ضفتى النيل الشرقى والغربى، ويضفى سيولة مرورية لمدينة أسيوط.

4- إنشاء 2 هويس من الدرجة الأولى لخدمة أغراض الملاحة و تسهيل حركة الملاحة النهرية والتجارة فى مجرى نهر النيل

5- توفير منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية للتحكم فى التصرفات والمناسيب.

 


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