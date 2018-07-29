‏مؤسس "أمهات مصر": إعلان "السيسي" لنظام التعليم الجديد أكبر ضمانة لنجاحه

كتب محمود طه حسين

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن إعلان الرئيس السيسى وتبنيه لنظام التعليم الجديد أكبر ضمانه لنجاح النظام عند تطبيقه سبتمبر المقبل.

وأضافت عبير، فى بيان، أن رئيس الجمهورية أعلن خلال المؤتمر الوطنى السادس للشباب عن نظام التعليم الجديد بداية من رياض الأطفال وحتى الثانوية التراكمية، مشيرة إلى أن هناك تخوفات كثيرة من قبل أولياء الأمور من فشل نظام التعليم الجديد عند تطبيقه وبالتالى يؤثر على مستقبل أبنائهم، مستطردة: "ولكن بعد إعلان الرئيس عن النظام بنفسه والتأكيد على تبنيه له، فكلنا ثقة فى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفى نجاح أى نظام تعليمى

وطالبت عبير، وزارة التربية والتعليم بتوضيح وشرح نظام التعليم الجديد بشكل كامل وتوضيح الصورة أكثر للقضاء على التخوفات وحتى يطمئن أولياء الأمور على مستقبل أبنائهم، كما طالبت الوزارة بالتعاون بشكل أكثر فاعلية مع شكاوى أولياء الأمور والعمل على حلها.

وأشادت عبير بإعلان الرئيس السيسى عام 2019 عاما للتعليم، لافته إلى أن ذلك يعكس مدى الإهتمام الكبير من جانب الرئيس بتطوير وإصلاح التعليم، مؤكده أن التعليم مستقبل وطن.‏