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وول ستريت جورنال: أسعار النفط قد تصل إلى 100 دولار للبرميل خلال سنوات

الأحد، 29 يوليه 2018 02:47 م
وول ستريت جورنال: أسعار النفط قد تصل إلى 100 دولار للبرميل خلال سنوات النفط - أرشيفية
كتبت: إنجى مجدى
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ذكرت صحيفة ، الأمريكية، أن هناك قلق بين مراقبى صناعة النفط حول العالم  من زيادة كبيرة محتملة فى الأسعار، جراء استخدام النفط الخام فى جميع أنحاء العالم بشكل أسرع من وتيرة إستبداله.

وأوضحت الصحيفة، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الأحد، أن النفط الخام بات يستخدم بوتيرة سريعة تتجاوز مساعى إستبداله، مما يزيد من إحتمال إرتفاع أسعار النفط فى السنوات القادمة وهو ما يمكن أن يضر بالشركات والمستهلكين.

وأضافت أن نقص الإستثمارات فى المشاريع النفطية يعنى أن إرتفاع فى الأسعار ربما يصل إلى فوق الـ100 دولار، يلوح فى الأفق. وأوضحت أن شركات الطاقة والدول النفطية، التى تضررت من إنهيار أسعار النفط عام 2014، باتت تنفق بشكل أقل على المشروعات الجديدة، على الرغم من أن أسعار النفط تضاعفت منذ عام 2016.


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