وكيل هيئة الرقابة الإدارية يعرض فيلم تسجيلى عن قرية فقيرة بمحافظة الفيوم

كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان – محسن البديوى

عرض أكرم عبد الباسط، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، فيلما تسجيلى أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بمؤتمر الشباب، عن إحدى القرى الفقيرة فى مصر وهى فى محافظة الفيوم.

وقال عبد الباسط، خلال كلمته بجلسة "المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية" ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة، إن هذه القرية تم حصر الأسر بداخلها وهم 107 أسر خارج برامج الحماية الاجتماعية، وعند النزول إلى القرية للتعرف على مشكلاتهم تجاوب الأهالى معهم وبدأوا يطرحوا مشكلاتهم والتى يتم التحقق منها بعد ذلك.