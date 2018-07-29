وقفة احتجاجية بغزة ضد تقليصات الأونروا

غزة (أ ش أ)

نظمت اللجان الشعبية للاجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بغزة، دعا لها المكتب التنفيذى للجان، بمشاركة اتحاد موظفى الوكالة والمجلس المركزى لأولياء الأمور واللجنة المشتركة، رفضاً لما تقوم به بحق اللاجئين من وقف لبعض الخدمات وتقليصات لخدمات أخرى، وفصل للموظفين.

وفى كلمته عن اللجان الشعبية للاجئين، قال عاطف أبو حمادة: إن سياسة العقاب الجماعى لا زالت وتجلى ذلك فى الحصار الغاشم من إغلاق للمعابر وفصول المؤامرة مستمرة على شعبنا المناضل من أجل تمرير ما يسمى بصفقة القرن والتى تشكل عدوانا وانتقاصا من الحقوق الثابتة والمشروعة لشعبنا وفى مقدمتها العودة للمدن والقرى التى شردوا منها عام 1948.

وتابع: "الآن تجرى محاولة لشطب حق العودة، من خلال شطب ركائز قضية اللاجئين وتصفية الاونروا التى أنشئت بقرار دولى لإغاثة وتشغيل اللاجئين حتى العودة إلى ديارهم".

وأكد أبو حمادة أن هذه المخاطر التى تهدد قضية اللاجئين والاونروا تستدعى مساندة اللجان الشعبية للاجئين لمطالب موظفى الاونروا والتحذير من خطورة ما أقدمت عليه وكالة الغوث بقطاع غزة من إجراءات مست حياة المئات من الموظفين، وتجسدت فى وقف 956 موظفا على برنامج الطوارئ، وعدم تسديد بدل الإيجار للاجئين القادمين من سوريا واليمن وليبيا، وعدم فتح باب التوظيف للمعلمين الجدد.

وبين أن ما يجرى هو تسخير للازمة المالية لتمرير محاولات إنهاء دور الوكالة، انسجاما مع رغبة الاحتلال والإدارة الأمريكية، مشددا على أن كافة شرائح الشعب الفلسطينى ومكوناته الوطنية والشعبية والأهلية لن تسمح بالمساس بالوكالة ولا بحقوق اللاجئين.

وأكد أبو حمادة استمرار التحركات الشعبية والفعاليات الوطنية نصرة للإخوة الموظفين فى وكالة الغوث حتى انتهاء كافة الإجراءات بحقهم وإلزام الاونروا بما أنشئت من أجله وهو غوث وتشغيل اللاجئين.

بدوره، قال رئيس اللجنة الشعبية للاجئين بخان يونس مازن أبو زيد: "حضرنا اليوم للتأكيد على موقفنا الثابت منذ بداية الازمة أننا بدائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية للاجئين بمخيمات قطاع غزة ضد تقليصات الاونروا وضد المساس بأى موظف، ومع بقاء واستمرار عمل "الاونروا" حتى تحل قضيتنا الحل العادل الذى نريده وليس الحل الأمريكى الإسرائيلى، وسنواصل فعالياتنا حتى تتراجع "الأونروا" عن قراراتها".