وفاة الأنبا إبيفانوس رئيس دير أبو مقار وتلميذ القمص متى المسكين

سارة علام

توفى فجر اليوم الأحد، الأنبا أبيفانوس أسقف، ورئيس دير القديس الأنبا مقار بوادى النطرون، عن عمر ناهز الـ٦٤ عامًا.

يعتبر الانبا ابيفانوس أحد تلاميذ القمص متى المسكين، حيث تولى رئاسة الدير عام 2013، حين أبدى الانبا ميخائيل مطران أسيوط رغبته في ترك منصبه كرئيس للدير، وذلك نظراً لتقدُّمه فى السن وبسبب صحته (93 عاماً حينها، حيث تم عمل اقتراع سرى فى بطاقة مختومة بخاتم الدير، وتم فرز أصوات الآباء الرهبان بدير أبو مقار (100 راهب)، والتى أدلوا بها في الدير يوم الأحد 3 فبراير 2013 لانتخاب رئيس للدير من بينهم.