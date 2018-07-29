وظائف قيادية شاغرة بتعليم بنى سويف .. تعرف عليها

بنى سويف : هانى فتحى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف برئاسة محمد حسام وكيل الوزارة بالمحافظة ، عن مسابقة للوظائف القيادية بالمدارس والتوجيهات والإدارات التعليمية المختلفة .

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم فى بيان له اليوم الأحد أن الوظائف القيادية الشاغرة تشمل وظيفة مدير وكيل إدارة تعليمية ، موجة عام وموجة أول وموجة ، مدير ووكيل مدرسة .

وأضاف محمد حسام أنة على المتقدم لتلك الوظائف اجتياز الشروط اللازمة والتى تشمل الحصول على مؤهل تربوي مناسب أو مؤهل عالي بالاضافة الى شهادة إجازة التأهيل التربوي ، اجتياز برنامج التنمية المهنية المؤهلة لتلك الوظيفة ، الحصول على تقرير تقويم أداء بتقدير فق المتوسط فى أخر عامين ، إلا يكون موقع على المترشح للوظيفة جزاء يزيد عن عشرة أيام .