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الأحد، 29 يوليه 2018 08:39 م
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وظائف قيادية شاغرة بتعليم بنى سويف .. تعرف عليها

الأحد، 29 يوليه 2018 07:52 م
وظائف قيادية شاغرة بتعليم بنى سويف .. تعرف عليها محافظة بنى سويف
بنى سويف : هانى فتحى
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف برئاسة محمد حسام وكيل الوزارة بالمحافظة ، عن مسابقة للوظائف القيادية بالمدارس والتوجيهات والإدارات التعليمية المختلفة .
 
وقال وكيل وزارة التربية والتعليم فى بيان له اليوم الأحد أن الوظائف القيادية الشاغرة تشمل وظيفة مدير وكيل إدارة تعليمية ، موجة عام وموجة أول وموجة ، مدير ووكيل مدرسة .
 
وأضاف محمد حسام أنة على المتقدم لتلك الوظائف اجتياز الشروط اللازمة والتى تشمل الحصول على مؤهل تربوي مناسب أو مؤهل عالي بالاضافة الى شهادة إجازة التأهيل التربوي ، اجتياز برنامج التنمية المهنية المؤهلة لتلك الوظيفة ، الحصول على تقرير تقويم أداء بتقدير فق المتوسط فى أخر عامين ، إلا يكون موقع على المترشح للوظيفة جزاء يزيد عن عشرة أيام .
 
 
 
وظائف قيادية شاغرة بتعليم بنى سويف (1)
وظائف قيادية شاغرة بتعليم بنى سويف

وظائف قيادية شاغرة بتعليم بنى سويف (2)
وظائف قيادية شاغرة بتعليم بنى سويف
 
 
 
 

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