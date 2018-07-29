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وصول رحلتين حجاج ترانزيت من نيجيريا للمغادرة إلى الأراضى المقدسة

الأحد، 29 يوليه 2018 01:35 م
وصول رحلتين حجاج ترانزيت من نيجيريا للمغادرة إلى الأراضى المقدسة حجاج - أرشيفية
كتبت رحاب نبيل
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استقبلت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، رحلتين طيران ترانزيت لحجاج بيت الله الحرام قادمين من نيجيريا، لاستكمال رحلتهم إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج.

 

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولى، إن الصالة الموسمية استقبلت رحلتين حجاج ترانزيت من نيجيريا، على متن كل رحلة حوالى 268 راكبا، تم نقلهم على طيران مصر للطيران إلى المدينة المنورة.

 

كانت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى، شهدت استعدادات مكثفة خلال الأيام الماضية، استعدادا لانطلاق موسم الحج لهذا العام، الذى تبدأ أولى رحلاته من مطار برج العرب اليوم.

 


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حجاج

الصالة الموسمية




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