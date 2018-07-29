وزير باكستانى: نواز شريف يتعرض لوعكة صحية فى السجن وينقل إلى المستشفى

أ ف ب

أكد وزير باكستانى، الأحد، أن رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذى سجن فى وقت سابق هذا الشهر بتهمة الفساد تعرض لوعكة صحية ويجرى نقله إلى المستشفى.

ودخل نواز وابنته السجن فى 13 يوليو بعدما حكمت عليهما محكمة لقضايا الفساد، بالحبس 10 سنوات وسبع سنوات على التوالي، على خلفية امتلاك عقارات فى بريطانيا، تكشفت بعد فضيحة تسريب أوراق بنما.

وقال نائب وزير الداخلية فى ولاية البنجاب شوكت جافيد للتلفزيون الحكومى، إن الأطباء نصحوا بنقله إلى المستشفى بعد أن أظهر تخطيط للقلب "تباينات".

وقال جافيد إن تحديد "عدد الأيام التى سيمضيها فى المستشفى يعود للأطباء" مضيفا أنه يجرى نقل رئيس الوزراء السابق إلى المعهد الباكستانى للعلوم الطبية فى آسلام اباد.