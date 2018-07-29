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وزير النقل يشكل لجنة فنية لبحث أسباب خروج قطار أسوان عن القضبان

الأحد، 29 يوليه 2018 08:40 ص
وزير النقل يشكل لجنة فنية لبحث أسباب خروج قطار أسوان عن القضبان وزير النقل
كتب ــ رضا حبيشى
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قرر الدكتور هشام عرفات وزير النقل، تشكيل لجنة فنية برئاسة نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للسلامة والمخاطر، وعضوية كل من  رئيس الإدارة المركزية لتنظيم سلامة النقل بالوزارة، ومعاون وزير النقل لشئون السكك الحديدية ورئيس الإدارة المركزية لهندسة السكة، ورئيس الإدارة المركزية لصيانة المناطق، لبحث أسباب خروج جرار وبعض عربات قطار رقم 982 مكيف القاهرة - أسوان ، عن القضبان  بين محطتي سِلَوِي وكاجوج  على خط القاهرة السد العالى.
 
 
كان قطار مكيف القاهرة - أسوان رقم 982، قد خرج عن مساره بمنطقة الشبيكة لتابعة لمركز كوم أمبو، منذ قليل، وتحركت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.
 
وأعلنت هيئة السكة الحديد، اعتذارها عن تأخر بعض قطارات خط الصعيد نتيجة سقوط جرار قطار ٩٨٢ مكيف القاهرة - أسوان وبعض من عرباته بين محطتى سِلَوِى وكاجوج، وعلى الفور أصدر رئيس الهيئة تعليماته لتحرك آلات الرفع والأوناش، لرفع الجرار والعربات الخارجة عن القضبان وإعادتها إلى مسارها مرة أخرى.
 
 
 

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السكة الحديد

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