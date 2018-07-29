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وزير النقل: افتتاح محور طما بسوهاج الشهر المقبل

الأحد، 29 يوليه 2018 05:30 ص
وزير النقل: افتتاح محور طما بسوهاج الشهر المقبل هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من محور طما بسوهاج، وسيصبح جاهز للافتتاح الرسمى خلال الشهر المقبل، لافتًا إلى أن المحور عقب اكتماله سيربط طريقى "القاهرة - أسوان" الزراعى الشرقى والغربى، و"القاهرة– أسوان" الصحراوى الشرقى والغربى، وتبلغ تكلفته فى مرحلتيه الأولى والثانية حوالى 712 مليون جنيه.

وأضاف وزير النقل فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة انتهت من نزع الملكية التى كانت تواجه أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من محور طما، وجارى إنهاء تنفيذها هى الأخرى، مشيرًا إلى أن هذا المحور يمثل أهمية خاصة لأهالى الصعيد نتيجة ربطه كافة الطرق والمحاور الرئيسية.

 

يذكر أن المرحلة الأولى من المحور العلوى تتكون 5 كبارى علوية و4 أنفاق وتكلفتها تصل إلى 412 مليون جنيه، حيث تضم كوبرى أعلى النیل بطول 1090 متر، وكوبرى أعلى شريط السكة الحدید بطول 4.36 كم بالمطالع والمنازل، وهو يمر أيضًا أعلى طریق أسیوط ـ سوهاج الزراعى وترعة نجع حمادى، وكبارى نجع الأحمر وقاو وطراد النیل، وأنفاق الشوكا 1 والشوكا 2 ومشطا ونجوع المعادى.


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