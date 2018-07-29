وزير المالية: تكلفة الفرد فى نظام التأمين الصحى الجديد تصل لـ1849 جنيها

كتب أمين صالح

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن النظام الجديد للتأمين الصحى جيد ويعالج أى عيوب مشيرا إلى أنه لابد ان يكون هناك عدة مصادر متنوعة لتغطية نظام التأمين الصحى الجديد فعلى سبيل المثال محافظة بورسعيد هناك المديرية الصحية وعلاج على نفقة الدولة والمستشفيات والطب النفسى والتأمين الصحى وفى النهاية الفرد يتكلف 151 جنيها أما النظام الجديد فتكلفة الفرد 1849.

أضاف معيط، خلال المؤتمر الوطنى السادس للشباب اليوم الأحد، أن هناك تصورا وضع لـ"15 سنة" قادمة لتغطية التامين الصحى، مضيفا: "الإصلاح الاقتصادى هام يساعد فى تغطية التأمين الصحى بل على العكس من الممكن أن تزيد تكلفة الفرد إلى 2500 جنيه أما إذا لم يتم ستتقلص تكلفة الفرد.

وأكد وزير المالية، على أن الدول التى تحركت لتطبيق التأمين الصحى فيها بدأت بإصلاحات اقتصادية حتى يتحقق فائض يتم توجيهه إلى هذه الملفات اما الدول التى لم تحقق اصلاحات اقتصادية فشلت فى تطبيق التأمين الصحى، مضيفا: "المواطن سيشعر بتحسن خلال الفترة المقبلة لأن الفترة المقبلة ستؤول أموال الدولة للدولة وخلق فرص عمل جديدة".

قال الدكتور محمد معيط، إنه لم يكن من قبل يوجد نظام عن آلية ضم الأشخاص لقانون التأمين الصحى وبالتالى بدأ النظام يتآكل ماليا، مما أثر على جودته ووعلى الخدمات المقدمة لذلك بدأ التفكير فى عمل تغطية صحية شاملة.

على الجانب الآخر أوضح وزير المالية، أن التوصيف للنظام الصحى فى مصر مبعثر ولا يوجد نظام موحد لعلاج المصريين وكان لازم تدخل، لافتا إلى أنه اشترك من 2007 مع وزارة الصحة فى دراسات حول الانتقال بالتغطية الصحية الشاملة من الفرد إلى الاسرة، ثم أن يكون النظام واضح المعالم بحيث لا تكون كل الوظائف فى مكان واحد من تمويل وتقديم خدمة وإدارة فلابد منفصل الوظائف، لافتًا إلى أنه من 2005 بدأت الدراسات والتجربة فى 2009 و2010 لم تنجح لعدم وجود غطاء تشريعى أو قانون، فمصر لأول مصر بتطلع قانون تغطية شاملة فى ديسمبر.