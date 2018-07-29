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وزير الصحة: توفير 130 مليون دولار لعمل مسح لمرضى فيروس سى

الأحد، 29 يوليه 2018 11:14 ص
وزير الصحة: توفير 130 مليون دولار لعمل مسح لمرضى فيروس سى الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة
كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن أهداف المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل، تشمل التحول الجذرى العلمى والتدريجى نحو إصلاح النظام الصحى، وإشراك كافة الفاعلين من قطاع حكومى وأهلى وخاص.

 

وأضافت وزير الصحة، خلال جلسة استعراض تطوير منظومة التأمين الصحى فى المؤتمر الوطنى السادس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن من ضمن أهداف المشروع إحداث تحسن سريع وملموس لدى المواطن عن الخدمات الصحية، والعمل على تحسين بيئة العمل لمقدمى الرعاية الصحية، والتعليم والتدريب الطبى المستمر لكافة مقدمى الرعاية الصحية، بالإصافة إلى العمل على خفض معدلات النمو السكانى بما يساهم فى رفع معدل النمو الاقتصادى للدولة.

 

وأشارت زايد، إلى أن قوائم الانتظار تضم 12127 مريضا فى قوائم الانتظار فى أهم 9 تداخلات طبية، مشيرة إلى إجراء 3.992 جراحة وتداخل طبى، حيث تضم المستشفيات الجامعية قائمة تضم 5 آلاف واليوم تم الانتهاء من 1700 حالة منها زراعة الكبد.

 

وحول أسباب تراكم قوائم الانتظار، أوضحت وزيرة الصحة، أن تسعيرة الخدمة كانت سببا من أسباب تراكم القوائم، وعدم توافر المستلزمات.

 

وفيما يتعلق بالقضاء على فيروس سى، قالت الوزيرة، نهدف للقضاء على فيروس سى تماما، حيث تم توفير 130 مليون دولار، بالتعاون مع البنك الدولى، لإجراء مسح شامل، متوقعة علاج 2 مليون مريض خلال عامين، كاشفة عن أن شهر أكتوبر القادم سيبدأ عمليات المسح، مع الاستعانة بقوائم الانتخابات للقضاء على فيروس سى.


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