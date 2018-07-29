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وزير التربية والتعليم:" تغيير النظام التعليمى يجب ألا يسبب قلقا لأحد "

الأحد، 29 يوليه 2018 10:45 ص
وزير التربية والتعليم:" تغيير النظام التعليمى يجب ألا يسبب قلقا لأحد " وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى
كتبت - إيمان حنا
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أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الحوار والمناقشة بمؤتمر الشباب، يبعث برسالة طمأنة للجميع، ويعيد بناء الثقة بين الدولة والشباب، خاصة مع تزايد المساحة التى يشغلها الشباب فى الوزارات والهيئات، مضيفا:"فعلى سبيل المثال لدينا فى وزارة التربية 50 شابا مشاركا فى العمل بقطاعاته المختلفة."

وأضاف وزير التربية والتعليم فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" كنت أحد المشاركين فى تأسيس مؤتمرات الشباب منذ البداية ورأيت نموها ودورة تلو الأخرى والمتابع سيتأكد من نجاحها وازدياد عدد المهتمين بها، وأعطت مساحة للحوار المجتمعى المنظم." 

وأشار الدكتور طارق :"اطلعنا على التجربة السنغافورية كتجربة رائدة فى مجال التعليم وأخذنا منها بعض النقاط التى يمكن أن نستفيد بها وهناك تجارب ناجحة بدأت تطبيقها بعض مدارس الريف المصرى وسنتوسع فيها الفترة القادمة."

وكان وزير التربية والتعليم قد أكد فى كلمته أمام المؤتمر الوطنى السادس للشباب، أن تغيير النظام التعليمى أمر لا يجب أن يسبب قلقا لأحد، مضيفا:"  ستكون تجربة جديدة وعلى الطلاب الاستمتاع بها قدر الإمكان، كون الدرجات لن تحتسب على المجموع الكلى، وبحلول  2020 - 2021 لن يكون هناك ثانوية عامة، وتغيير المرحلة الثانوية بالكامل، بالإضافة للخمس سنوات الأولى بالمرحلة الابتدائية، وبالتالى سيتم حل 50% من المشكلة الحالية خلال 3 سنوات."


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