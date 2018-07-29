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وزيرة الصحة تستعرض تطوير منظومة التأمين الصحى بمؤتمر الشباب

الأحد، 29 يوليه 2018 10:47 ص
وزيرة الصحة تستعرض تطوير منظومة التأمين الصحى بمؤتمر الشباب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب سمير حسنى
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كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن أن الوزارة تضم أصغر مساعد وزير من شباب خريجى البرنامج الرئاسى، وأصغر رئيس هيئة وهو رئيس هيئة الإسعاف.

واستعرضت وزيرة الصحة فى المؤتمر الوطنى السادس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، تطوير منظومة التأمين الصحى، مشيرة إلى أن الصحة والتعليم من ركائز بناء المواطن المصرى.

وقالت وزيرة الصحة، إن الوزارة بدأت فى بناء منظومة التأمين الجديدة، مبينة أن تطبيق المنظومة الجديدة يتطلب تهيئة المحافظات بشكل كامل، فضلا عن مقدمى ومتلقى الخدمة، وتصحيح العوار فى المنظومة الصحية، مشيرة إلى أن أكبر التحديات هى قوائم الانتظار وفيروس سى.

 

 


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