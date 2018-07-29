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أسفر عن وفاة 6 مواطنين وإصابة 15 آخرين..

وزيرة الصحة تتابع حادث أتوبيس بورسعيد وتأمر بتوفير الرعاية للمصابين

الأحد، 29 يوليه 2018 09:18 ص
وزيرة الصحة تتابع حادث أتوبيس بورسعيد وتأمر بتوفير الرعاية للمصابين الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، وفاة 6 مواطنين وإصابة 15 آخرين فى حادث انقلاب أتوبيس بطريق القاهرة بورسعيد أمام الميناء الجافة، بمحافظة بورسعيد .
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث كلفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد بمتابعة حالة المصابين وتوفير كافة الرعاية الطبية لهم.
 
وأشار مجاهد إلى أنه جرى الدفع بـ 12 سيارة إسعاف مجهزة لنقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفى بورسعيد العام، لافتا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه بكسور، وجروح قطعية، وسحجات وكدمات وخدوش بأماكن متفرقة بالجسد، وجميعهم يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.
 
 
 
 
 
 

 


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