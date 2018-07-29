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الأحد، 29 يوليه 2018 10:34 م
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نيويورك تايمز: خطة أمريكا بالانسحاب للمدن الرئيسية فى أفغانستان هى امتداد للماضى

الأحد، 29 يوليه 2018 09:19 م
نيويورك تايمز: خطة أمريكا بالانسحاب للمدن الرئيسية فى أفغانستان هى امتداد للماضى عناصر من الجيش الامريكى
نيويورك /أ ش أ/
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صرح مسئولون أمريكيون، اليوم الأحد، بأن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تحث القوات الأفغانية المدعومة أمريكيا، على الانسحاب من الأماكن ذات الكثافة السكانية المنخفضة فى البلاد، الأمر الذى سيضمن تقريبا استمرار سيطرة حركة طالبان على مساحات شاسعة فى أفغانستان.

وقال مسؤولون أمريكيون، رفضوا الكشف عن هويتهم حسبما ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، إن ذلك النهج تم توضيحه فى جزء لم يكشف عنه من قبل فى استراتيجية الحرب التى أعلنها ترامب العام الماضي، موضحين أنها تهدف لحماية القوات العسكرية من الهجمات فى الأماكن المعزولة والمعرضة للهجوم، كما تركز على حماية مدن مثل العاصمة الأفغانية كابول والمراكز السكانية الأخرى.

ولفتت الصحيفة إلى أن الانسحاب يشبه الاستراتيجيات التى تبنتها كل من إدارتى الرئيسين الأمريكيين السابقين جورج بوش، وباراك أوباما، قبل نحو 17 عاما، موضحة أن هذا الانسحاب سيكفل بشكل فعال لحركة طالبان وغيرها من الجماعات المسلحة بأن تتمسك بالأراضى التى استولت عليها بالفعل تاركة الحكومة الأفغانية فى كابول لحماية العاصمة والمدن الرئيسية مثل قندهار وقندوز ومزار الشريف وجلال أباد.

وأضافت نيويورك تايمز أن استراتيجية الانسحاب إلى المدن هو اعتراف صارخ بأن الحكومة التى تدعمها الولايات المتحدة فى كابول لا تزال غير قادرة على قيادة وحماية السكان فى البلاد.


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