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ننشر أسماء المصابين فى حادث خروج قطار بكوم أمبو عن القضبان

الأحد، 29 يوليه 2018 06:09 ص
ننشر أسماء المصابين فى حادث خروج قطار بكوم أمبو عن القضبان انقلاب قطار
أسوان - عبد الله صلاح
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ينشر "اليوم السابع"، أسماء المصابين الستة فى حادث انقلاب قطار 982 وخروجه عن مساره فى محافظة أسوان.


وتبين أن المصابين هم "مصطفى حماده أحمد 24 سنة، جنى محمد غريب 7 سنوات، وخالد عز الدين عبد اللطيف 52 سنة، وأيمن ظريف نجيب 50 سنة، وإيمان عيد عوض الله 40 سنة، وإسلام عادل عبد الرحيم 26 سنة، وتنوعت الإصابات ما بين كدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالعمود الفقرى وكسر بالساق".


وأكد الدكتور ايهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، لـ"اليوم السابع"، أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى.


يذكر ان منطقة السيد سعيد بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، شهدت انقلاب قطار 982 وخروجه عن مساره، مما أسفر عن وجود 6 مصابين كحصيلة مبدئية، وتوقف حركة القطارات فى الاتجاهين.

 

قطار أسوان (2)
 

 

قطار أسوان (3)
 

 

قطار أسوان (4)
 

 

قطار أسوان (5)
 

 

قطار أسوان (6)
 

 

قطار أسوان (1)
 

 


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