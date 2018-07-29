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ننشر أجندة اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بجامعة القاهرة بحضور الرئيس السيسى

الأحد، 29 يوليه 2018 10:15 ص
ننشر أجندة اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بجامعة القاهرة بحضور الرئيس السيسى الرئيس السيسي فى مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة
كتب محمد الجالى
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ينشر "اليوم السابع"، جدول فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السادس للشباب في جامعة القاهرة 2018، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

ويبحث مؤتمر الشباب السادس من داخل جامعة القاهرة، في اليوم الثاني تطوير منظومة التأمين الصحي والمشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، ثم جلسة اسال الرئيس" الرئيس وشباب الجامعات"، وفي النهاية الجلسة الختامية وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء.

وينطلق المؤتمر الدورى السادس للشباب 2018 بجامعة القاهرة وهى "قبة العلم" والتى اختارها الرئيس لإعلان الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم وبناء الإنسان المصرى باعتبارها الرمز الأبرز للعلم والتعلم فى مصرنا الحبيبة، وبحضور 3000 مدعو، وهو ما يجعله المؤتمر الوطنى الأكبر من حيث عدد الحضور.

 


 

 


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