نجل الطالبانى يترأس قائمة اتحاد كردستان بالعراق لخوض انتخابات برلمان الإقليم

بغداد (أ ش أ)

أعلن نائب الأمين العام للمجلس المركزى للإتحاد الوطنى الكردستانى بالعراق، زبير عثمان عن تسمية قباد الطالبانى رئيسا لقائمة الاتحاد الوطنى التى ستخوض إنتخابات برلمان الإقليم .

وقال عثمان فى بيان له - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) اليوم الأحد، أن "المكتب السياسى للإتحاد الوطنى الكردستانى قرر تسمية قباد الطالبانى رئيسا لقائمة الاتحاد الوطنى الكردستانى من أجل خوض انتخابات برلمان الإقليم"، مؤكدا أن هذا القرار جاء عقب انسحاب القيادى بالاتحاد الوطنى الكردستانى ارسلان بايز من رئاسة قائمة الاتحاد.

يذكر أن مفوضية الانتخابات والاستفتاء فى إقليم كردستان حددت اليوم الأحد، آخر مهلة لاستقبال قوائم أسماء مرشحى انتخابات برلمان إقليم كردستان المقرر اجراؤها يوم 30 سبتمبر المقبل .