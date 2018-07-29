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الأحد، 29 يوليه 2018 01:20 م
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ناشطة بريطانية تطالب بإجراء استفتاء ثان لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

الأحد، 29 يوليه 2018 11:47 ص
ناشطة بريطانية تطالب بإجراء استفتاء ثان لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى الناشطة البريطانية جينا ميلر
لندن (أ ش أ)
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قالت الناشطة البريطانية جينا ميلر إن الطريقة الوحيدة للتغلب على "الأزمة الديمقراطية" بعد فضيحة التلاعب بالبيانات والمعلومات المضللة وما يسمى بالأخبار المزيفة، هو إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست).

وتقول الناشطة المناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى أن "القوى المظلمة والأموال المشبوهة والتلاعب بالجمهور البريطانى" أثار تساؤلات حول صحة نتيجة الاستفتاء، وفق ما نقلته صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية اليوم الأحد.

واضافت ميلر - التى ربحت دعوى قدمتها ضد الحكومة بشأن بريكست - أنه على الحكومة الآن أن تعترف بأن "السلوكيات والتأثيرات المريبة" كانت موجودة أثناء حملة الاستفتاء، وتشير إلى أن الطريقة الوحيدة لحل "أزمة الديمقراطية" هى إجراء تصويت آخر.

ونالت الناشطة البريطانية جينا ميلر لقب أقوى شخص أسود فى بريطانيا، وأصبحت شخصية عامة حين طعنت فى صلاحية الحكومة البريطانية لتفعيل المادة 59 من دون موافقة البرلمان. وأصدرت المحكمة العليا قرارا لصالحها فى عام 2017 حمل الحكومة على التوجه إلى البرلمان للحصول على موافقته، وتعرضت ميلر إلى حملة شعواء من مؤيدى بريكست.

 


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