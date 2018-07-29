نائب محافظ القاهرة: الانتهاء من هدم 3 عقارات بشارع 26 يوليو وإخلاء عقارين

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، أن محافظة القاهرة انتهت من هدم عدد من عقارات شارع 26 يوليو التى تدخل فى مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، ضمن خطة الدولة لتطوى العشوائيات.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من هدم عقارات رقم 52 و48 شارع 26 يوليو، ورقم 2 شارع ابن قطبية، وتم إخلاء عقار رقم 54 شارع 26 يوليو، وعقار رقم 14 شارع ابن قطبية، وجار هدمهم.

يذكر أنه تم الانتهاء من هدم عقارات مثلث ماسبيرو بالكامل ونقل عدد من سكانه إلى حى الأسمرات وتعويض عدد آخر تعويض مادى والباقى سيتم تسكينهم فى المشروع بعد الانتهاء من تطوير المنطقة.