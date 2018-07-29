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الأحد، 29 يوليه 2018 06:01 م
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نائب الرئيس السودانى يؤكد التزام الدولة بإنجاح حملة جمع السلاح

الأحد، 29 يوليه 2018 05:40 م
نائب الرئيس السودانى يؤكد التزام الدولة بإنجاح حملة جمع السلاح الرئيس السودانى عمر البشير
الخرطوم (أ ش أ)
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أكد نائب الرئيس السودانى، حسبو محمد عبد الرحمن، التزام الدولة بإنجاح حملة جمع السلاح، بسطا لهيبة الدولة وتحقيقا للأمن والاستقرار بالبلاد.

وأشاد نائب الرئيس - خلال لقائه اليوم الأحد بالقصر الجمهورى بالخرطوم، بمفوض عام نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، الفريق صلاح الطيب - بجهود المفوضية والأجهزة المختصة فى حصر وتسجيل أكثر من 46 ألف قطعة من السلاح بولايات دارفور تمهيدا لجمعها.

واطلع نائب الرئيس السوداني، رئيس اللجنة العليا لجمع السلاح، خلال اللقاء، على خطط وبرامج المفوضية خلال المرحلة المقبلة، داعيا لتكوين فرق مشتركة تضم كافة الجهات ذات الاختصاص لضمان تنفيذ وإنجاح الحملة.

 


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