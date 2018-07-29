"مهتز نفسى" وراء قتل سمسار بضربه بحجر على رأسه فى البساتين

كتب إبراهيم أحمد

كشف رجال مباحث القاهرة، ملابسات العثور على جثة سمسار عقارات، مقتولا، وبه إصابات برأسه، وتبين من التحريات أن مهتز نفسى وراء الاعتداء عليه بحجر على رأسه، مما أدى لوفاته، فتم ضبط المتهم وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة البساتين، بلاغا بالعثور على جثة لشخص ملقاة بشارع حمدى محمود، من شارع فايدة كامل، وأمكن تحديده وتبين أنها جثة "صابر ذ م" 63 سنة، سمسار عقارات، يرتدي ملابسه كاملة وبها إصابات عبارة عن (جروح تهتكية بالجبهة وجرح قطعي بفروة الرأس واليد اليسرى).

ومن خلال التحريات بمنطقة العثور تبين أنه أثناء سير المجنى عليه بمكان الواقعة تعدى عليه شخص مهتز نفسى معتاد التواجد بالمنطقة بحجر محدثاً إصابته التى أودت بحياته، وتأيدت الواقعة بشهادة "أحمد أ م" 12 سنة، طالب، وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة "أحمد إ أ م" 25 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية "سرقة وسائل نقل" مهتز نفسياً.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة، بأماكن تردده أسفرت عن ضبطه وتبين أنه غير متزن ويهذى بكلمات غير مفهومة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.