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الأحد، 29 يوليه 2018 08:47 ص
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مهتزه نفسيا تحاول الانتحار أمام ماسبيرو

الأحد، 29 يوليه 2018 08:16 ص
مهتزه نفسيا تحاول الانتحار أمام ماسبيرو ماسبيرو - صورة أرشيفية
كتبت دينا الحسيني
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حاولت سيدة الانتحار بطعن نفسها، أمام مبنى ماسبيرو، فى الساعات الأولى من صباح اليوم. 
 
وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تلقت إخطارا أنه أثناء تواجد خدمات ملاحظة الحالة بمحيط مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، فوجئوا بسيدة تنتظر أمام المبنى، وقامت بإخراج ألة حادة من بين طيات ملابسها وحاولت طعن نفسها. 
 
قامت القوات بالسيطرة عليها، وبمناقشتها تبين أنها مهتزة نفسيا وترفض التحدث، وتبين أنها تدعى أميمه. ح من محافظة الدقهلية، تم التحفظ عليها وتحرر محضر بقسم شرطة بولاق أبو العلا، وتولت النيابة التحقيق. 
 
 
 

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