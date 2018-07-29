مقتل 340 شخصا منذ بدء معارك بين الجيش السورى وداعش بريف درعا

دمشق (أ ش أ)

أفادت مصادر سورية اليوم الأحد، بمقتل نحو 340 شخصا خلال المعارك بين الجيش السورى وما يسمى بـ"جيش خالد بن الوليد"، الموالى لتنظيم داعش الإرهابى فى منطقة حوض اليرموك بريف درعا منذ 19 يوليو الجارى.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن تلك المصادر القول أن "نحو 230 مسلحا من جيش خالد بن الوليد الموالى تنظيم داعش قتلوا، مقابل نحو 70 عنصرا من القوات الحكومية، ونحو 40 مدنيا فى حوض اليرموك".

وأضافت أن الجيش السورى يحقق تقدما كبيرا فى حوض اليرموك بريف درعا على حساب هذا التنظيم الموالى لتنظيم داعش الإرهابى .