مصر للطيران تبدأ تشغيل جسرها الجوى إلى الأراضى المقدسة

بدأت مصرللطيران رسميا اليوم، الأحد، فى تشغيل جسرها الجوى إلى الأراضى المقدسة لنقل ضيوف الرحمن من مطار برج العرب الدولى يليه تباعا باقى المطارات المصرية.

وصرح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه من المقرر أن تُسير الشركة غدا 8 رحلات جوية من بينهم 6 رحلات جوية من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى المدينة المنورة لنقل 1860 حاجاً من حجاج قرعة الإسكندرية والبحيرة وبعثات الداخلية وترانزيت جوهانسبرج .

وأضاف أحمد عادل فى بيان صحفى اليوم، الأحد ، أنه من منطلق الدور الريادى لمصرللطيران فى القارة الإفريقية تنقل الشركة هذا العام حجاج دولة مالى على متن رحلات خاصة إلى الأراضى المقدسة حيث من المقرر أن تسير اليوم وغداً 4 رحلات جوية الى المدينة المنورة لنقل حجاج بماكو بدولة مالى.

كما تسير مصر للطيران اليوم 3 رحلات جوية بخلاف رحلات تأشيرات العمل والإقامة لنقل 1057 حاجا تقلع من مطار برج العرب بالإسكندرية الى المدينة المنورة لنقل حجاج قرعة الإسكندرية وبعثات وزارة الداخلية .