مصرع 6 أشخاص وإصابة 25 فى حادث تصادم سيارتين جنوب بورسعيد

بورسعيد – محمد فرج

لقى منذ قيل 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 25 آخرون فى حادث تصادم أتوبيس رحلات دقهلية يحمل لوحات معدنية رقم 30105 بسيارة نقل رقم 7184 "د . م ر" ومقطورة "د . ق. ب" 3847 بالكليو 17 بالقرب من محطة تحصيل الرسوم جنوب بورسعيد، تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقى اللواء أمجد عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد إخطارا من مباحث قسم شرطة الجنوب يفيد مصرع 6 أشخاص وإصابة 25 آخرين نتيجة تصادم أتوبيس رحلات دقهلية يحمل العاملين بمصانع الإستثمار ببورسعيد بسيارة نقل بالكليو 17.

تم نقل المصابين والجثث إلى مستشفى بورسعيد العام، وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .