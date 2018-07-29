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الأحد، 29 يوليه 2018 05:58 م
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مصرع 11 جنديا نيجيريا و3 مدنيين فى هجوم لبوكو حرام

الأحد، 29 يوليه 2018 05:53 م
مصرع 11 جنديا نيجيريا و3 مدنيين فى هجوم لبوكو حرام الجيش النيجيرى
كانو (أ ف ب)
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 قتل 11 جنديا نيجيريا و 3 مدنيين فى هجوم لجهاديى بوكو حرام مساء الجمعة، استهدف موقعا عسكريا فى شمال شرق نيجيريا، وفق ما أفاد شهود ومصادر عسكرية الأحد.

وشن مسلحون وصلوا مساء الأحد فى شاحنات وعلى دراجات نارية هجوما بالمتفجرات على موقع عسكرى فى قرية بونارى قرب ثكنة فى ولاية بورنو.

وقال أحد السكان لفرانس برس "وصلوا قرابة الساعة 18,30 (19,30 ت غ) وهاجموا الموقع العسكرى ثم أطلق جنود النار".

وأضاف أن 3 مدنيين بينهم امرأة وطفل كانوا فى مكان مجاور قتلوا خلال تبادل النيران، لافتا إلى أنه تم إجلاء سكان المنطقة السبت، خشية هجمات جديدة.

وأكد مصدر عسكرى وقوع الهجوم مشيرا إلى مقتل 11 جنديا.

وقال المصدر رافضا كشف هويته إن "الإرهابيين استولوا على 4 أليات عسكرية بينها مدرعة وشاحنة محملة بالأسلحة".

وأوضح أنه تم صد الهجوم بعد وصول تعزيزات عسكرية من مونجونو المجاورة.

ومساء الخميس، هاجم جهاديون من بوكو حرام قاعدة عسكرية أخرى فى شمال شرق البلاد.

وأعلن الجيش الجمعة، أنه أجرى تغييرات "كبيرة" داخل القيادة العسكرية فى ولاية بورنو تجلت خصوصا فى تعيين قائد جديد على رأس العمليات ضد المسلحين.

وتثبت هذه الهجمات أن بوكو حرام لا تزال تشكل خطرا كبيرا رغم إعلان الحكومة تكرارا أنها على وشك إلحاق الهزيمة بالجماعة المسلحة.

 

 


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