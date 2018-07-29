video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 12:16 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مرور الشرقية يستعيد سيارة بعد 6 سنوات من سرقتها بالصالحية الجديدة

الأحد، 29 يوليه 2018 10:48 ص
مرور الشرقية يستعيد سيارة بعد 6 سنوات من سرقتها بالصالحية الجديدة السيارة بعد إعادتها
الشرقية – فتحية الديب
إضافة تعليق
تمكن النقيب إبراهيم شركس، الضابط بإدارة مرور الشرقية، اليوم الأحد، من ضبط سيارة مبلغ بسرقتها منذ 6 سنوات.
 
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "السيد.ع" عاطل، مقيم بدائرة مركز الحسينية؛ حال قيادته السيارة رقم 1248 "س ط أ" نصف نقل ماركة "إيسوزو".
 
وبالكشف على رقم شاسيه السيارة والموتور تبين أن السيارة مُبلغ بسرقتها في المحضر رقم 9678 جنح الخانكة لسنة 2012، فيما تم التحفظ على السيارة وقائدها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4265 جنح الصالحية الجديدة لسنة 2018.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمن العام ينفذ 48 ألف حكم قضائى.. ويعيد 11 سيارة مسروقة خلال 24 ساعة

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

الصالحية

مرور الشرقية

سيارة مسروقة




لا تفوتك
بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة