مرور الشرقية يستعيد سيارة بعد 6 سنوات من سرقتها بالصالحية الجديدة

الشرقية – فتحية الديب

تمكن النقيب إبراهيم شركس، الضابط بإدارة مرور الشرقية، اليوم الأحد، من ضبط سيارة مبلغ بسرقتها منذ 6 سنوات.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "السيد.ع" عاطل، مقيم بدائرة مركز الحسينية؛ حال قيادته السيارة رقم 1248 "س ط أ" نصف نقل ماركة "إيسوزو".

وبالكشف على رقم شاسيه السيارة والموتور تبين أن السيارة مُبلغ بسرقتها في المحضر رقم 9678 جنح الخانكة لسنة 2012، فيما تم التحفظ على السيارة وقائدها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4265 جنح الصالحية الجديدة لسنة 2018.