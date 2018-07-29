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مركز النيل للإعلام بالشرقية يحيي ذكري ثورة يوليو غدا بحضور تهاني الجبالى

الأحد، 29 يوليه 2018 05:00 ص
مركز النيل للإعلام بالشرقية يحيي ذكري ثورة يوليو غدا بحضور تهاني الجبالى المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا
الشرقية- فتحية الديب
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ينظم مركز النيل للإعلام بالشرقية التابع للهيئة العامه للاستعلامات برئاسة الجمهورية، غدا الاثنين، لقاء إعلاميا موسعا لإحياء ذكري ثورة يوليو،  بحضور كل من المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا، وخبير الإعلام الدولي محمد الخولي أحد مؤسسي إذاعة صوت العرب والدكتور مجدى زعبل القيادى الناصري، والدكتور رشدى يوسف المفكر السياسي، والدكتور مجدى الحسينى عميد كلية تربية رياضية جامعة الزقازيق، و عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع  والسيد عبد الغني رئيس الحزب الناصري ،و نور الهدى زكي، والفنان مجدى كامل بطل مسلسل عبدالناصر، ولفيف من مثقفي الشرقية يشاركون الحوار بحضور عدد كبير من جمهور شرقاوى متنوع بينهم شباب اتحاد طلاب جامعة الزقازيق وقيادات نسائية وعمال وفلاحين.
 
 يقام اللقاء في تمام الساعة الحادية عشر صباح الاثنين  بقاعة المؤتمرات الكبري بمجمع إعلام الزقازيق.
 
 
 
 

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