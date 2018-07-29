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الأحد، 29 يوليه 2018 08:36 م
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مدير حميات أسوان: وفاة سيدة متأثرة بضربة شمس

الأحد، 29 يوليه 2018 08:20 م
مدير حميات أسوان: وفاة سيدة متأثرة بضربة شمس جثة - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن
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صرح الدكتور نادر محروس، مدير مستشفى الحميات بأسوان لـ"اليوم السابع"، بأن سيدة فى الـ45 من عمرها لفظت أنفاسها الأخيرة بعد حوالى ساعتين من دخولها مستشفى الحميات بمدينة أسوان، جراء ارتفاع شديد فى درجة الحرارة ودخولها فى غيبوبة.

 

وأشار مدير مستشفى الحميات بأسوان إلى أن السيدة توفيت بعد ساعتين من دخولها المستشفى فى حالة غيبوبة تامة مصابة بإعياء شديد، وارتفاع فى درجة الحرارة لحوالى 42.5 مع غيبوبة .

 

ولفت الدكتور نادر محروس إلى أن بداية أعراض الإعياء كان أمس فى حدود الساعة الـ12.5 ظهرا واستقبلها المستشفى فى الساعة الرابعة عصراً فى حالة صحية متدهورة، ومع محاولات مستميتة لأطباء المستشفى لإنقاذها إلا أن الحالة توفاها الله.

 

وناشد الدكتور نادر محروس المواطنين عند ارتفاع درجة حرارة الجو البعد عن الأماكن الحارة، وشرب السوائل الكثيرة وسرعة التعامل مع حالات ارتفاع درجة الحرارة وضربات الشمس، وأشار مدير حميات أسوان إلى أن الحرارة فوق 41 تحدث تخثر فى البروتين مثل "سلق البيض" ويدخل المريض فى مرحلة خطيرة من الممكن أن تؤدى للوفاة السريعة، كما فى هذه الحالة.


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