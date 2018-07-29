مديرية الطرق والنقل بالأقصر تبدأ تأهيل الطريق الرئيسي الموصل لمدينة الزينية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر ومسئول المشروعات بالمحافظة، بدء العمل لتأهيل الطريق الرئيسى الموصل لمركز ومدينة الزينية .

وأوضح مصطفى ان الطريق الذى بدأت أعمال تأهيله هو الطريق الرئيسى الرابط ما بين مدينتى الأقصر والزينية بدأ من ميدان الصيادين (نهاية طريق الهيلتون) مرورا بالزينية قبلى -الزينية بحرى ، وقرية الصعايدة - قرية العشى مشيرا إلى أن استكمال أعمال الرصف والترميم بشوارع مدينة الزينية سيتم بمجرد إنهاء أعمال توصيل الصرف الصحى و المرافق الأخرى .

وفى نفس السياق أشار عبد المحسن ربيع رئيس مركز ومدينة الزينية، إلى أن الوحدة المحلية للمدينة بالتنسيق مع إدارة النظافة والتجميل تقوم بالعديد من حملات النظافة لتمهيد الطرق الداخلية للمدينة، و بدأت حملات النظافة بطريق ترعة الأقصر - العشى، حيث تم تنفيذ اعمال نظافة كاملة ورشه وستستمر هذه الحملات على كافة الشوارع الداخلية حتى انتهاء أعمال الترفيق وتجهيزها للرصف والترميم .