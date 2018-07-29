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مديرية الطرق والنقل بالأقصر تبدأ تأهيل الطريق الرئيسي الموصل لمدينة الزينية

الأحد، 29 يوليه 2018 10:48 ص
مديرية الطرق والنقل بالأقصر تبدأ تأهيل الطريق الرئيسي الموصل لمدينة الزينية جانب من الأعمال
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن المهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر ومسئول المشروعات بالمحافظة، بدء العمل لتأهيل الطريق الرئيسى الموصل لمركز ومدينة الزينية .
 
وأوضح مصطفى ان الطريق الذى بدأت أعمال تأهيله هو الطريق الرئيسى الرابط ما بين مدينتى الأقصر والزينية بدأ من ميدان الصيادين (نهاية طريق الهيلتون) مرورا بالزينية قبلى -الزينية بحرى ، وقرية الصعايدة - قرية العشى مشيرا إلى أن استكمال أعمال الرصف والترميم بشوارع مدينة الزينية سيتم بمجرد إنهاء أعمال توصيل الصرف الصحى و المرافق الأخرى .
 
وفى نفس السياق أشار عبد المحسن ربيع رئيس مركز ومدينة الزينية، إلى أن الوحدة المحلية للمدينة بالتنسيق مع إدارة النظافة والتجميل تقوم بالعديد من حملات النظافة لتمهيد الطرق الداخلية للمدينة، و بدأت حملات النظافة بطريق ترعة الأقصر - العشى، حيث تم تنفيذ اعمال نظافة كاملة ورشه وستستمر هذه الحملات على كافة الشوارع الداخلية حتى انتهاء أعمال الترفيق وتجهيزها للرصف والترميم .
 
 
 
 
 
 
 

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