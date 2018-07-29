محافظ كفر الشيخ يكرم أسر الشهداء.. ويؤكد: 30 يونيو أنقذت مصر من براثن التطرف

كفر الشيخ – محمد سليمان

كرم اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، واللواء أركان حرب السيد على الغالى، مدير جمعية المحاربين القدماء 300 من أسر الشهداء ومصابى الحرب بمحافظة كفر الشيخ، بالمركز الثقافى بمدينة كفر الشيخ ، بحضور اللواء أحمد صالح، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ ، والمهندس راضى أمين، وكيل أول الوزارة السكرتير العام، والعميد سامح الطنوبى، المستشار العسكرى للمحافظة، والدكتورة منى عبد العاطى، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، أن القوات المسلحة قادرة على مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، مشيرًا إلى أن قواتنا المسلحة أعادت كرامة الأمة العربية فى حرب 1973، وأن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من براثن الظلام والتطرف والانقسامات التى كانت بوادرها ظاهرة وكانت محققة بالفعل، لولا حفظ الله لبدلنا الطيب مصر ثم أبنائها الشرفاء الأوفياء .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، ونفتخر بشهدائنا، ونفتخر بكل ما قدموه، ونقدم التحية لأسر الشهداء الذين قدموا لنا أبطال ضحوا بدمائهم من أجل بلدنا، ونقدم الشكر والتحية إلى للفريق محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وقادة القوات المسلحة حتى أصغر جندى، لما يبذلونه من جهود حتى تبقى مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى مقدمة دول العالم ينعم أبنائها بالأمن والاستقرار .



محافظ كفر الشيخ يكرم رئيس جمعية المحاربين القدماء



تكريم مدير الامن



تكريم محافظ كفر الشيخ



تكريم احد المحاربين القدماء



تكريم احد المحاربين المصابين



تكريم أسرة شهيد



تكريم زوجه شهيد



جانب التكريم



الحضور أثناء التكريم



جانب من الحضور



الحضور فى التكريم