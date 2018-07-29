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محافظ سوهاج يشارك بفعاليات المؤتمر الثانى "اللامركزية فى مصر"

الأحد، 29 يوليه 2018 04:25 م
محافظ سوهاج يشارك بفعاليات المؤتمر الثانى "اللامركزية فى مصر" الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج
سوهاج عمرو خلف
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يشارك الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، غدا فى فعاليات المؤتمر الثانى رفيع المستوى "اللامركزية فى مصر.. الإطار العام والخطط المستقبلية" الذى يقام بالقاهرة، بمشاركة عدد من الخبراء من الدول التى طبقت نموذجا للامركزية ومن بينها تونس والأردن.

 

وذلك فى إطار جهود الحكومة للإسراع بالتنمية المحلية وتطبيق اللامركزية والاستفادة بأهم التجارب والخبرات الدولية فى هذا المجال ومبادرة وزارة التنمية المحلية بتبنى استراتيجية بناء الجسور لنقل أفضل تجارب الدول وهو ما تم فى المؤتمر الأول الذى عقد فى مارس 2018 للتعرف على تجارب بعض دول الاتحاد الأوروبى هولندا وفرنسا.

 

وأوضح عبد المنعم، فى بيان أن المؤتمر يهدف إلى التعرف على الخبرات الإقليمية وتجاربها فى هذا الشأن والدروس المستفادة، مشيرا إلى أن المؤتمر الذى تنظمه وزارة التنمية المحلية سيكون بمشاركة عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب وممثلين عن السلك الدبلوماسى العربى والأجنبى.

 

وأضاف محافظ سوهاج، أنه سيتم خلال المؤتمر عرض التجارب التونسية والأردنية فى مجال اللامركزية، ومناقشة تحقيق اللامركزية فى مصر من خلال رؤية 2030، ومناقشة تطبيق معايير الحوكمة، والمشاركة الشعبية فى عملية التنمية.


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