محافظ سوهاج صرف 10 الأف جنيه من التضامن للأسرة المنهار منزلها

سوهاج محمود مقبول وعمرو خلف

قرر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج صرف مبلغ 10 الاف جنيه من التضامن الاجتماعي للأسرة المتضررة ،عقب وقوع انهيار لمنزل مكون من 3 طوابق بناحية قرية تل الزوكى التابعة لمركز طما ،وصرف الإعانات العاجلة والمواد الغذائية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ، ووجه بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة حيث انتقل صباح اليوم اللواء عمرو عزمي السكرتير العام للمحافظة إلى موقع انهيار المنزل لمتابعة أعمال رفع الأنقاض.

وأوضح السكرتير العام للمحافظة، أنه تم الانتقال فورا إلى موقع الانهيار وتبين ان المنزل مكون من ثلاث طوابق مبنية بالطوب الأحمر في جزء الأمامى وبالطوب اللبن في الجزء الخلفي ،وقد أسفر انهياره الجزئي عن إصابة بسملة محمد رياض 4 سنوات ، ورضوى محمد رياض سنتان وتم نقلهما إلى مستشفى طما المركزى، ووفاة شقيقتهم لمياء محمد رياض 3 سنوات، وقد قامت الوحدة المحلية بفصل المرافق وعمل كردون امنى حول المنزل، والدفع بمعدات الوحدة المحلية ، والحماية المدنية لرفع الانقاض ، ونقل باقى الاسرة الى منزل اخر بديل.

ووجه المحافظ بمتابعة حالة الاسرة المتضررة وتقديم كافة المساعدات اللازمة لهم، وكلف لجنة المباني الآيلة للسقوط باتخاذ الاجراءات اللازمة للاطمئنان على سلامة المنازل المجاورة ، علي أن يتم رفع جميع الانقاض .

كما أعلن المحافظ عن وصول 4000 كرتونة سلع ومواد تموينية لمركز جرجا ضمن 40 ألف كرتونة سلع ومواد غذائية وتموينية دعما من القوات المسلحة والمنطقة الجنوبية العسكرية ، قبل عيد الاضحي المبارك ، لتوزيعها علي المواطنين بأسعار مخفضة ، حيث تباع الكرتونة الواحدة بسعر 40 جنيها فقط ، بدلا من 80 جنيها ، وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير السلع والمنتجات الغذائية والمواد التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين ومحاربة الغلاء بالتعاون مع القوات المسلحة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

وأوضح علي يوسف أبو عقيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا فى بيان للمحافظة ، أنه تم وصول 4000 كرتونة مقدمة من القوات المسلحة القوات المسلحة والمنطقة الجنوبية العسكرية لتوزيعها باسعار مخفضة للمواطنين تصل إلي نصف السعر ، حيث تم التوزيع بقري بيت علام ، وبيت داوود ، وجاري توزيعها علي القري تباعا وخاصة القري الأكثر احتياجا بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة .