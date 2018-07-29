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محافظ سوهاج:ازاله 13 حاله تعدى على الاراضى بطهطا

الأحد، 29 يوليه 2018 10:26 ص
محافظ سوهاج:ازاله 13 حاله تعدى على الاراضى بطهطا ازاله مبانى مخالفه
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم  محافظ سوهاج عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بازالة 13 حالة تعدي علي الاراضي الزراعية منها حالتين إزالة فورية بناحية المركز ، وذلك في إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية حفاظا عليها.
 
ومن جانبه اوضح حسام محمدين مهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا انه تم القيام بحملة إزالة اسفرت عن تنفيذ 11 حالة تعدي علي الارضي الزراعية بناحية الخازندارية ونجوع الصوامعة علي مساحة 7 قراريط و18 سهم بإستخدام معدات الوحدة المحلية وبالتعاون مع قوات الأمن ، وتم تنفيذ حالة إزالة فورية على الطريق السريع بمدخل طهطا القبلى وتم غلق وتشميع أحد المقاهي خلف دار الشفاء بطهطا ، كما تم تنفيذ حالة إزالة فورية على الأراضي الزراعية بناحية الخزندارية مجلس قروى الصوامعة على مساحة 12 سهم ، بالاشتراك مع قسم العمليات والأزمات والتفتيش المالي والإداري والعلاقات العامة بطهطا ومعدات الوحدة ، وجاري رصد حالات التعدي وإزالتها فور وقوعها .
 
وشدد عبد المنعم على ضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات والتصدي لها من خلال تكثيف الحملات لرصد أي تعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزارعية بشكل فوري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين وعدم التهاون مع المخالفين .
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


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