محافظ سوهاج: إزالة 13 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، بحملات مكبرة، أسفرت عن إزالة 13 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وذلك فى إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية حفاظا عليها

وشدد محافظ سوهاج، على الوحدات المحلية بضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات والتصدى لها من خلال تكثيف الحملات لرصد أى تعديات وإزالتها بشكل فورى، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا على الرقعة الزراعية وأراضى الدولة .

ومن جانبه قال على يوسف أبو عقيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، أنه تم القيام بحملة إزالة مكبرة بناحية قرية المجابرة، بالاشتراك مع مجلس قروى المجابرة وبتأمين من قوات أمن قطاع الجنوب، وتم إزالة 10 حالات تعدى بمساحة 810 متر، كما تم القيام بحملة أخرى ناحية قرية الزواتنة البحرية بالاشتراك مع الإدارة الزراعية، وبتأمين من قوات الأمن، وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات بمساحة 1400متر، وجارى المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات.

ومن جانبه قال عامر عوض رئيس مركز ومدينة البلينا، إنه تم القيام بحملات مكبرة لرفع مستوى النظافة بالوحدات القروية، ورفع كافة التراكمات بقرية الساحل بحرى نجع العناجوة من قمامة ومخلفات صلبة، وأسفرت عن رفع 250 طن مخلفات صلبة ، وتنفيذ حملة نظافة مكثفة على طريق مصر أسوان، وتم تمهيد الطريق ورفع حوالى 70 طن من المخلفات الصلبة والتراكمات، وتم القيام بأعمال دهان وتركيب البلدروات بجوار مرور البلينا، لتنظيم حركة دخول وخروج السيارات للمدينة والعمل على تحقيق السيولة المرورية بمدخل المدينة، وجارى أعمال المتابعة المستمرة لحملات النظافة .

وشدد عبد المنعم، على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات والنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين ورفع المخلفات والتراكمات، والحفاظ على الشكل الحضارى للمحافظة .