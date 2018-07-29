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الأحد، 29 يوليه 2018 05:24 م
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محافظ الغربية يتابع توصيل المرافق للمنطقة اللوجستية "بسبرباى"

الأحد، 29 يوليه 2018 03:56 م
محافظ الغربية يتابع توصيل المرافق للمنطقة اللوجستية "بسبرباى" جانب من اجتماع المحافظ
الغربية عادل ضرة
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عقد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، اجتماعا لمناقشة ما تم إنجازه من أعمال من توصيل المرافق بالمنطقة اللوجستية بسبرباى، والتى تم إنشاؤها على مساحة 82 فدان، وتوفر حوالى 50 ألف فرصة عمل لأهالي محافظة الغربية، وشدد محافظ الغربية على الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من توصيل المرافق للمنطقة اللوجستيه فى المواعيد المحددة حتى يتم البدء فى العمل، وقبل افتتاح المرحلة الأولى من المشروع والمقرر لها فى أول أبرايل من العام القادم.

وأكد المحافظ على استخدام شبكة الغاز لخدمة المنطقة السكنية الجديدة والتوسعات المستقبلية شرق ترعة القاصد، وكذلك انشاء طريق جديد يربط طريق المحلة بالطريق الزراعى (القاهرة/ الاسكندرية).

وخلال الاجتماع أكد محافظ الغربية على أن مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار لجميع المستثمرين العرب والأجانب وأن استثماراتهم فى مصر أمنة لأمانة أهلها .

حضر الاجتماع اللواء ناصر طه رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس فتحي الفقى رئيس مركز ومدينة طنطا،والمهندس مايكل كرم مدير المشروع  بالمنطقة اللوجستيه، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة

 

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