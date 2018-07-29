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محافظ الشرقية يتابع الموقف النهائى لمحطتى مياه مشتول وأبو كبير

الأحد، 29 يوليه 2018 06:02 م
محافظ الشرقية يتابع الموقف النهائى لمحطتى مياه مشتول وأبو كبير جانب من اجتماع المحافظ
الشرقية - إيمان مهنى
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استعراض اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، موقف إنشاء محطة مياه مشتول السوق والتى تعمل بطاقة إنتاجية 68 ألف متر مكعب / يوم وبتكلفة 350 مليون جنيه تمهيدًا للافتتاح الرسمى، كما تم مناقشة موقف إنشاء محطة مياه أبو كبير والتى تعمل بطاقة 34 ألف متر مكعب / يوم بتكلفة مبدئية 325 مليون جنيه، كما تم استعراض موقف تنفيذ محطة مياه البكارشة بمركز الحسينية بطاقة إنتاجية 51 ألف متر مكعب / يوم وبتكلفة 325 مليون جنيه والتى ستعمل على القضاء على ضعف المياه بمناطق شمال الشرقية.

 

أكد سعيد، على أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب وتسعى المحافظة جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة محطات مياه بكل مركز ومدينة لفك التشابك بين المراكز والمناطق المجاورة، ولتوفير كوب مياه نظيف لكل مواطن حسب المعدلات العالمية.

 

ومن جانبه، أوضح المهندس أشرف السيد مدير الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أنه من المقرر تنفيذ محطة مياه القرين، وكذلك إنشاء عدد 11 وحدة مياه فائقة الجودة، بالإضافة إلى توسعات محطة مياه ههيا ومد خط مياه العباسة، وتوسعات محطة مياه العباسة لتقديم كوب مياه نظيف للمواطن وللمساهمة فى القضاء على ضعف المياه بمختلف مراكز وقرى ومدن محافظة الشرقية.

 

حضر الاجتماع اللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والتنمية المحلية، والمهندس أشرف السيد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، واللواء أيمن عبد القادر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس شاكر عبد الفتاح رئيس قطاع الدعم الفنى للمعلومات واتخاذ القرار بشركة مياه الشرب.


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