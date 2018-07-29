محافظ أسيوط يعلن التشغيل التجريبى لوحدة معالجة الحديد والمنجنيز بـ35 مليون جنيه

أسيوط - محمود عجمى

شهد المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، اليوم، الأحد، التشغيل التجريبى لوحدة معالجة الحديد والمنجنيز بقرية مسارة بمركز ديروط وتطوير شبكات المياه بين قريتى مسارة وكوم بوها بديروط بطول 10 كم، والتى تم تنفيذها بمنحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تصل إلى 35 مليون جنيه ويستهدف حوالى 38 ألف نسمة وذلك فى إطار خطة المحافظة العاجلة للتوسع فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والانتهاء منها فى مواعيدها المقررة وإزالة العقبات أمام التنفيذ وفقاً لبرنامج تنمية المحافظة ورؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة التى يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

جاء ذلك خلال جولته اليوم بقرى مركزى أسيوط وديروط لتفقد وإعلان تشغيل بعض محطات مياه الشرب والصرف الصحى والتى بدأها بتفقد مشروع صرف صحى قرية إسكندرية التحرير وبدء التشغيل التجريبى لها ثم التشغيل التجريبى لوحدة معالجة الحديد والمنجنيز بقرية مسارة بديروط بالإضافة إلى تفقد العمل بمحطة مياه ديروط بقرية شلشل بحضور المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، والمهندس محسن الحسينى رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والعميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط وصلاح عامر مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وبدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد وحدة معالجة الحديد والمنجنيز بقرية مسارة بديروط وإعلان التشغيل التجريبى للوحدة والضغط على زر التشغيل لتعمل جميع طلمبات المياه ليتم إعلان التشغيل التجريبى للوحدة لتعمل بكامل طاقتها كما استمع إلى شرح لجميع مراحل معالجة المياه متفقد اقسام الوحدة وجميع المراحل بها على الطبيعة .

واستكمل المحافظ جولته بمركز ديروط بتفقد محطة مياه ديروط المرشحة بقرية شلش والتى يبلغ تكلفتها الإجمالية 350 مليون جنيه وتخدم فى مرحلتيها الأولى والثانية مركز ديروط بالكامل وتابع سير العمل بها من قبل الشركات المنفذة كما التقى بعض الأهالى واستمع إلى طلباتهم ووجه بالاستجابة السريعة لها .

وشدد المحافظ خلال الجولة على تشكيل لجنة عاجلة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورئاسة مركز ومدينة ديروط لمتابعة إصلاح أوجه القصور فى المحطة وحل مشاكلها وعمل تقرير بجميع المعوقات بالمحطة لمعرفة اسباب تأخر سير العمل بها وتكليف رئيس المركز بعمل حملات متابعة ورقابة مستمرة للمحطة لحل مشاكلها تمهيدا لتشغيلها.

وأشار المهندس محمد صلاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، إلى أن وحدة معالجة الحديد والمنجنيز بقرية مسارة تخدم اكثر من 50 الف نسمة بقريتى مسارة وكوم بوها وتوابعهما بمركز ديروط وبلغت تكلفة المشروع والشبكات حوالى 35 مليون جنيه كمنحة من الوكالة الامريكية للتنمية وتعمل المحطة بطاقة تصميمية حوالى 150 لتر / ثانية لافتا إلى أن المحطة تم الإنتهاء منها بعد عمل العديد من التجارب اللازمة للتشغيل والتأكد من جودة وكفاءة الوحدة ليتم بدء التشغيل التجريبى لها .

وأوضح المهندس محسن الحسينى رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى أن مشروع يشتمل على اشاء وحدة معالجة الحديد والمنجنيز بالإضافة إلى إنشاء وتطوير شبكات المياه بين قريتى مسارة وكومبوها بديروط بطول 10 كم مؤكداً أنه جارى العمل بمحطة مياه ديروط المرشحة بقرية شلشل وتلافى جميع السلبيات بها تمهيدا لتسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحى فى المواعيد المحددة ووفقا للمواصفات القياسية والتى تبلغ تكلفتها 350 مليون وطاقتها الاستيعابية 86000 م3/يوم وتتكون من 2 خزان علوى وأطوال شبكات 106 كيلومترات وتخدم 500 ألف نسمة من مركز ومدينة ديروط بالكامل خلال مرحلتين .























































































