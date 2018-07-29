محافظ أسوان يعلن تشكيل مركز عمليات بموقع حادث القطار

أسوان – عبد الله صلاح - ندى سليم - صلاح المسن

أعلن اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان عن تشكيل مركز عمليات ميدانى بموقع حادث خروج 8 عربات من قطار رقم 982 القادم من القاهرة إلى أسوان عن القضبان قبل دخوله محطة سلوا بمركز كوم أمبو، برئاسة اللواء هانى محمود السكرتير العام للمحافظة وعضوية جميع مسئولى الجهات المعنيه لإدارة الأزمة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على تداعيات الحادث.

يأتى قرار المحافظ، بالتنسيق مع مسئولى وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، حيث تم الاستعانة بونش رافع من محطة الأقصر لرفع العربات التى خرجت عن القضبان ، كما تم الدفع ب17 سيارات إسعاف للتعامل مع الحالات المصابة، والتى وصلت إلى 6 حالات، وقد تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى حيث تلقوا العلاج اللازم وتم خروجهم بعد تماثلهم للشفاء.

كما وجه مجدى حجازى، بسرعة توفير العدد الكافى من وسائل النقل البديلة من أتوبيسات وغيرها للاستعانة بها لنقل الركاب من أسوان ودراو وكوم أمبو إلى إدفو والعكس، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية والمؤسسات والشركات ومنظمات المجتمع المدنى وخاصة أن حركة القطارات تبدأ بشكل مؤقت من إدفو إلى القاهرة والعكس، وذلك لحين الإنتهاء بالكامل من رفع العربات التى خرجت عن القضبان، وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها.























