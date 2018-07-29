لجنة حماية الطفل بالمنيا توصى بجلسات تخاطب مجانية لضعاف السمع

المنيا - فريق قسم المحافظات

بحثت اللجنة الفرعية لحماية الطفل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، إمكانية تقديم عدداً من الخدمات الحيوية للأطفال من ضعاف السمع والصم، والذين ليس لديهم بطاقات للتأمين الصحى، والأطفال الذين يعانون المرض.

جاء ذلك الاجتماع الدورى للجنة الفرعية لحماية الطفل، بحضور أعضاء لجنة الحماية وهم فاطمة الزهراء مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة، ومحمد حسانين، ومحمد عبادة وذلك بقاعة الوحدة المحلية.

أوصت اللجنة بعقد جلسات تخاطب بالمجان للأطفال من ضعاف السمع والتنسيق مع مديرية الصحة لتقديم خدمات طبية وعلاجية للأطفال ممن ليس لديهم بطاقات تأمين صحى.