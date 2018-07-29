كمبوديا: 80.49 % نسبة المشاركة فى الانتخابات العامة

بنوم بنه (أ ش أ)

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات فى كمبوديا عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات العامة التى جرت اليوم الأحد، بلغت 80.49 %.

ونقلت قناة يورو نيوز الأوروبية عن رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات سيك بون هوك، قوله " إن العدد الإجمالى للمواطنين الذين أدلوا بأصواتهم بلغ 6.74 مليون شخص أى نحو 80.49 %"، مضيفا أن "هذا هو دليل نجاح الانتخابات"، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة هذه المرة أعلى، ويجب أن تفتخر كمبوديا بذلك.

ويأتى هذا الإعلان بعد أن أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها - فى وقت سابق اليوم - أمام الناخبين فى الانتخابات العامة التى وصفها البعض بأنها "عار" إذ إنها تفتقر وجود معارضة تتمتع بالمصداقية أمام رئيس الوزراء هون سين الذى يقود البلاد منذ 33 عاما.

يذكر أن نسبة المشاركة فى الانتخابات العامة السابقة التى جرت فى عام 2013 بلغت 69.61 %.